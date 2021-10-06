Уайлдер: я люблю быть андердогом. Вам нечего терять, но есть, что доказывать

Знаменитый боксёр Деонтей Уайлдер поделился мыслями о предстоящем третьем бое с Тайсоном Фьюри.



«Я верю в свою работу, как верю и в свои способности. Тренер извлёк из меня лучшее, заставил делать то, чего я не делал ранее, но я думаю, что теперь я всегда буду так тренироваться. С нетерпением жду возможности продемонстрировать свои способности на ринге.



Все знают, что я силен, моя сила не ослабевает до конца 12 раунда. Как я уже сказал, я побью и нокаутирую Фьюри.



Я люблю быть андердогом. Многие бойцы любят быть андердогами, потому что вам нечего терять, но есть что доказывать. Так меньше давления. Мне нравится находиться в таком положении», – цитирует Уайлдера Fighthub.



В первом поединке Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором бою, который прошёл в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.