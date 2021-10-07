Стерлинг был замечен на тренировке на арене «ЮЭфСи Апекс». Ранее он сообщал о травме

32-летний американский боец смешанного стиля Алджэмейн Стерлинг, представитель легчайшей весовой категории, являющийся обладателем пояса в этом весе, был замечен на тренировке на арене «ЮЭфСи Апекс». Об этом информирует журналистка Daily Mail Эми Кэплэн в «Твиттере».
Напомним, 30 октября у Стерлинга должен был состояться реванш-бой с россиянином Петром Яном. Однако поединок был отменён из-за проблем со здоровьем у американца, который в своих социальных сетях заявлял следующее: «Моё положение неидеально. Речь идёт о шее! Сейчас я испытываю лучшие ощущения, чем когда-либо, просыпаясь по утрам. Я могу жить без боли, которая была у меня больше десяти лет».
В поединке, прошедшем в начале марта, Ян уступил Стерлингу из-за дисквалификации за неумышленный запрещённый удар коленом в голову. Реванш должен был состояться на UFC 267, но американец отказался от боя из-за состояния здоровья, из-за чего и назначен бой за временный титул между Яном и Кори Сэндхагеном.
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