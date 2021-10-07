Фрейре отказался от титула Bellator в лёгком весе и объяснил своё решение

34-летний бразильский боец Bellator Патрисиу Фрейре объявил о решении отказаться от титула в промоушене в лёгком весе и прокомментировал своё решение.
«С сегодняшнего дня я больше не чемпион Bellator в лёгком весе. Честь и семья превыше всего. Когда я впервые выиграл пояс в лёгком весе, речь шла только о мести. Это всё ещё было честью, но с поражением в полулёгком дивизионе я начинаю всё сначала. Пришло время двигаться дальше, а Патрики Фрейре сделать свой шаг вперёд. Я сосредоточен на реванше с Макги и только на нём. 5 ноября мой брат сразится за титул чемпиона в лёгком весе против Питера Куилли в Ирландии, и мы привезем титул в Бразилию!», — гласит пост Фрейре в «Инстаграме».
Как отмечает источник BJ Penn, Bellator работает над реванш-боем между Патрисиу Фрейре и Эй Джеем Макги за титул чемпиона промоушена в полулёгком весе. В прошлом поединке победа осталась за американцем. Пока нет никаких подтверждений того, состоится ли этот бой, но глава промоушена заявлял, что он разговаривал с обоими лагерями и знает, что есть интерес с обеих сторон.
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