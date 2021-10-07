«Мы спасли бой». Арум остановил попытку устроить битву взглядов Фьюри и Уайлдера

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум остановил попытку устроить битву взглядов между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером на пресс-конференции.



«Если бы состоялась битва взглядов, то начлаась бы потасовка. На сцене не было охраны, а ведущая пыталась скомпрометировать боксёров. Кэйт Абдо работает на FOX, поэтому она была полностью предвзятой. Кто мог бы их остановить? Они эмоциональные парни, бойцы. Они оскорбляли друг друга на глазах у всего мира, говорили друг о друге худшие вещи, но слова не наносят урона.



Теперь вы хотите свести их вместе, будто злых псов, чтобы они что-то устроили. Мы чётко заявили ведущей, что битвы взглядов быть не должно. В ответ она заявила на пресс-конференции, что устроит битву взглядов. Пусть идёт к чёрту вместе со своим каналом. Битвы взглядов не было. Так мы спасли поединок», — сказал Боб Арум в интервью FightHype.com.