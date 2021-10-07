Александр Емельяненко: Джиган — толстый, жирный, пьёт пиво вёдрами

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился ожиданиями от поединка с рэпером Джиганом. Емельяненко высказался о том, в каком раунде он собирается закончить этот бой.
«Ой, я думаю в первом. Я тут встречался с ним накануне. Он такой, как булка с маслом – толстый, жирный. И причём не стесняясь пьёт пиво. Вёдрами. Он квадратный стал, еле ходит. Ему передвигаться тяжело. От лавочки до лавочки ходит», — заявил Емельяненко в эфире шоу «Что было дальше?».
Ожидается, что бой Емельяненко и Джигана состоится в ноябре 2021 года, однако контракт на бой в настоящий момент не подписан.
В общей сложности на счету Емельяненко 29 побед, восемь поражений и одна ничья. Александр в 2021 году должен провести ещё два поединка: с рэпером Джиганом и с бойцом MMA Владимиром Минеевым. Недавно стало известно, что он также планирует провести бой с Вячеславом Дациком.
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