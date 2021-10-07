Диллашоу: не верю, что Стерлинг вернётся

Бывший чемпион UFC Ти Джей Диллашоу не верит, что Алджэмейн Стерлинг вернётся в бои.



«Честно говоря, я не уверен, что Стерлинг вернётся. Учитывая то, какую операцию он перенёс, это звучит безумно. Никто в моей команде не верит, что он вернётся в октагон. Думаю, он будет держаться за пояс так долго, как сможет. Я чувствовал, что так и будет, так что не удивился, когда он выбыл из поединка. Верю, что у него действительно проблемы со здоровьем. Любое повреждение шеи в бою может закончиться для него очень плохо. Возможно, я и ошибаюсь, но не верю, что он вернётся», — приводит слова Диллашоу MMAFighting.



Напомним, 30 октября у Стерлинга должен был состояться реванш-бой с россиянином Петром Яном. Однако поединок был отменён из-за проблем со здоровьем у американца, который в своих социальных сетях заявлял следующее: «Моё положение неидеально. Речь идёт о шее! Сейчас я чувствую себя лучше, чем когда-либо, просыпаясь по утрам. Я могу жить без боли, которая была у меня больше 10 лет».



В поединке, прошедшем в начале марта, Ян уступил Стерлингу из-за дисквалификации за неумышленный запрещённый удар коленом в голову. Реванш должен был состояться на UFC 267, но американец отказался от боя из-за состояния здоровья, из-за чего был назначен бой за временный титул между Яном и Кори Сэндхагеном.