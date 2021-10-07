Романов: Фёдор Емельяненко — номер один всех времён и народов. Буду молиться за его победу

Молдавский боец UFC Александр Романов поделился мнением о Фёдоре Емельяненко, который близок к завершению карьеры. Романов отметил, что будет молиться за победу Емельяненко над Тимоти Джонсоном.



«Бой Емельяненко с Джонсоном? Конечно, буду болеть за Последнего Императора. Это человек-легенда. На его боях выросло целое поколение и я в том числе. Для меня это всегда будет супертяжеловес номер один, номер один всех времён и народов. Конечно, внутри в сердце я очень сильно молюсь за его победу. Соперник у него опытный и возрастной, ну октагон покажет, кто есть кто. Надеюсь, Фёдор блеснёт в последний раз.



Стоило ли Емельяненко так долго оставаться в спорте? Я в принципе всегда придерживаюсь мнения, что если человек чувствует себя хорошо и может продолжать выступать, то почему нет? Возраст это всего лишь условная цифра. Есть те, кто завершает карьеру в 30 лет, а есть те, кто в 45 лучше, чем молодёжь. Так что это всё относительно», — рассказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Микаилу Гусейнову.