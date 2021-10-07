Александр Емельяненко ответил на вопрос, как надо бить женщин

Известный боец Александр Емельяненко стал участником юмористического шоу «Что было дальше?», где ответил на несколько провокационных вопросов. Александр рассказал, как надо бить женщин, и вспомнил свою драку в Нидерландах.
«Периодически», — ответил Александр с улыбкой на вопрос, как надо бить женщин.
«Зашёл в кофешоп, меня угостили, я посидел, покурил, взял с собой, пошёл дальше гулять, бродить по Амстердаму с пакетом. Захотелось очень сильно пить. Я зашёл в бар, взял пива, выпил бокальчик. Официанты в Европе такие долгие, нерасторопные, и я решил за барную стойку сесть. Ну, так вышло, что бармен убежал и я начал сам себе пиво наливать. Бокал налил, второй налил. Тут из зала подошёл один из посетителей и начал возмущаться громко — почему я сам себе наливаю и не плачу за пиво. Ну, я ему по зубам разок дал — и он уснул. Бармен вызвал полицию. Приехали полицейские, забрали меня в участок, продержали два часа и отпустили», — рассказал Емельяненко про поездку в Нидерланды.
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