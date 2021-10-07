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Александр Емельяненко ответил на вопрос, как надо бить женщин

Александр Емельяненко ответил на вопрос, как надо бить женщин
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Известный боец Александр Емельяненко стал участником юмористического шоу «Что было дальше?», где ответил на несколько провокационных вопросов. Александр рассказал, как надо бить женщин, и вспомнил свою драку в Нидерландах.

«Периодически», — ответил Александр с улыбкой на вопрос, как надо бить женщин.

«Зашёл в кофешоп, меня угостили, я посидел, покурил, взял с собой, пошёл дальше гулять, бродить по Амстердаму с пакетом. Захотелось очень сильно пить. Я зашёл в бар, взял пива, выпил бокальчик. Официанты в Европе такие долгие, нерасторопные, и я решил за барную стойку сесть. Ну, так вышло, что бармен убежал и я начал сам себе пиво наливать. Бокал налил, второй налил. Тут из зала подошёл один из посетителей и начал возмущаться громко — почему я сам себе наливаю и не плачу за пиво. Ну, я ему по зубам разок дал — и он уснул. Бармен вызвал полицию. Приехали полицейские, забрали меня в участок, продержали два часа и отпустили», — рассказал Емельяненко про поездку в Нидерланды.

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