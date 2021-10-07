Боец UFC Романов — о критике Волкова: это низко, когда брата по вере поливают грязью

Молдавский боец UFC Александр Романов поделился мнением о поражении россиянина Александра Волкова в бою с Сирилем Ганом. Наш соотечественник уступил единогласным решением судей.



«Лично моё мнение, я бы не отдал победу Гану в том бою. Я считаю, что бой был очень-очень равный. В моих глазах Саня вышел победителем того боя. Буквально 2-3% решили исход схватки. Это был поединок двух ярко выраженных ударников, и ожидать каких-то высоких скоростей не надо было. Когда встречаются два ударника, то это либо тягомотина, либо нокаут в первом ударе.



Болельщики его раскритиковали? Мы не должны забывать, что это наш пацан, наш славянин, который продвигает наши ценности далеко за пределами страны, выступает за свою страну, под своим флагом. Вместо того чтобы поддержать в трудную минуту… Допустим, с Блэйдсом там такой, странный бой получился. Льюиса он разбивал и в конце пропустил. Вместо того чтобы поддерживать в трудную минуту, поддержать своего товарища, брата по вере, его начинают поливать грязью. Это низко. Я считаю, что это глупо. На мой взгляд, Саня минимум топ-5 тяжёлого дивизиона UFC. Думаю, он себя ещё покажет. Буду всегда за него болеть.



С Тыбурой у Волкова получится очень интересный бой. Саня имеет преимущество в антропометрии. Единственное, Марчин очень хорошо борется, нужно быть аккуратным в этом аспекте. Если Саша его удержит на расстоянии, не думаю, что Тыбура доставит проблемы в стойке», — рассказал Романов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Микаилу Гусейнову.