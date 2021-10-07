«Я знаю, что вернусь». Стерлинг ответил на слова Диллашоу

Боец UFC Алджэмейн Стерлинг прокомментировал высказывание Ти Джея Диллашоу, предположившего, что Стерлинг в ближайшее время завершит карьеру из-за проблем со здоровьем.
«Да, мне предстоит совсем не простая процедура. Но я знаю, что вернусь. Мне просто нужно, чтобы всё развивалось в правильном направлении», — написал Стерлинг в «Твиттере».
Напомним, 30 октября у Стерлинга должен был состояться реванш-бой с россиянином Петром Яном. Однако поединок был отменён из-за проблем со здоровьем у американца, который в своих социальных сетях заявлял следующее: «Моё положение неидеально. Речь идёт о шее! Сейчас я чувствую себя лучше, чем когда-либо, просыпаясь по утрам. Я могу жить без боли, которая была у меня больше 10 лет».
В поединке, прошедшем в начале марта, Ян уступил Стерлингу из-за дисквалификации за неумышленный запрещённый удар коленом в голову. Реванш должен был состояться на UFC 267, но американец отказался от боя из-за состояния здоровья, из-за чего был назначен бой за временный титул между Яном и Кори Сэндхагеном.
- 7 октября 2021
-
20:34
-
19:54
-
19:09
-
18:35
-
18:06
-
17:24
-
17:12
-
16:41
-
15:47
-
14:20
-
13:34
-
11:55
-
10:56
-
09:48
-
08:48
-
08:39
-
08:26
-
07:00
-
05:04
-
03:06
-
00:12
- 6 октября 2021
-
23:11
-
22:13
-
21:22
-
20:36
-
19:57
-
19:31
-
19:00
-
18:24
-
17:44
-
16:47
-
16:14
-
15:23
-
14:36
-
14:04