Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я знаю, что вернусь». Стерлинг ответил на слова Диллашоу

«Я знаю, что вернусь». Стерлинг ответил на слова Диллашоу
Комментарии

Боец UFC Алджэмейн Стерлинг прокомментировал высказывание Ти Джея Диллашоу, предположившего, что Стерлинг в ближайшее время завершит карьеру из-за проблем со здоровьем.

«Да, мне предстоит совсем не простая процедура. Но я знаю, что вернусь. Мне просто нужно, чтобы всё развивалось в правильном направлении», — написал Стерлинг в «Твиттере».

Напомним, 30 октября у Стерлинга должен был состояться реванш-бой с россиянином Петром Яном. Однако поединок был отменён из-за проблем со здоровьем у американца, который в своих социальных сетях заявлял следующее: «Моё положение неидеально. Речь идёт о шее! Сейчас я чувствую себя лучше, чем когда-либо, просыпаясь по утрам. Я могу жить без боли, которая была у меня больше 10 лет».

В поединке, прошедшем в начале марта, Ян уступил Стерлингу из-за дисквалификации за неумышленный запрещённый удар коленом в голову. Реванш должен был состояться на UFC 267, но американец отказался от боя из-за состояния здоровья, из-за чего был назначен бой за временный титул между Яном и Кори Сэндхагеном.

Новость по теме
Диллашоу: не верю, что Стерлинг вернётся
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021