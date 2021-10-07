«Я знаю, что вернусь». Стерлинг ответил на слова Диллашоу

Боец UFC Алджэмейн Стерлинг прокомментировал высказывание Ти Джея Диллашоу, предположившего, что Стерлинг в ближайшее время завершит карьеру из-за проблем со здоровьем.



«Да, мне предстоит совсем не простая процедура. Но я знаю, что вернусь. Мне просто нужно, чтобы всё развивалось в правильном направлении», — написал Стерлинг в «Твиттере».



Напомним, 30 октября у Стерлинга должен был состояться реванш-бой с россиянином Петром Яном. Однако поединок был отменён из-за проблем со здоровьем у американца, который в своих социальных сетях заявлял следующее: «Моё положение неидеально. Речь идёт о шее! Сейчас я чувствую себя лучше, чем когда-либо, просыпаясь по утрам. Я могу жить без боли, которая была у меня больше 10 лет».



В поединке, прошедшем в начале марта, Ян уступил Стерлингу из-за дисквалификации за неумышленный запрещённый удар коленом в голову. Реванш должен был состояться на UFC 267, но американец отказался от боя из-за состояния здоровья, из-за чего был назначен бой за временный титул между Яном и Кори Сэндхагеном.

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