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Кормье — о поединке Махачева и Хукера: Дэн — мужчина, он готов пойти на риск

Кормье — о поединке Махачева и Хукера: Дэн — мужчина, он готов пойти на риск
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал решение Дэна Хукера выйти на поединок с Исламом Махачевым на коротком уведомлении. Кормье высоко оценил смелость Хукера.

«Дэн Хукер находится в ситуации, когда его следующий бой мог стать претендентским. Люди признают, что Махачев — отличный боец, достойный титульного боя. Недавно даже Дастин Порье заявил, что Ислам — самый сложный соперник в дивизионе.

И Хукер как бы заявляет нам: «Вы так уверены в своём парне, а что, если я его побью?». Дэн готов пойти на риск. Удобный ли это бой для Хукера со стилистической точки зрения? Нет, очень сложный. Но он мужчина и боец. Будет сложно, но он готов», — приводит слова Кормье Sportskeeda.

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