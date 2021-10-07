Уайлдер: в первом бою я нокаутировал Фьюри, но судья дал ему слишком много времени

Знаменитый боксёр Деонтей Уайлдер вспомнил лучшие нокауты в своей карьере. В топ-3 Уайлдер включил первый поединок с Тайсоном Фьюри, хотя Деонтей тогда добился только нокдауна и бой закончился ничьей.



«Три лучших нокаута? Второй бой со Стиверном, это было настоящее безумие. Вспомню ещё нокаут с Артуром Шпилькой, хотя там всё было совсем иначе. Ну и нокаут Фьюри в 12-м раунде первого боя. Это точно был нокаут, я победил безоговорочно.



Судья дал ему слишком много времени, чтобы прийти в себя. Видимо, он решил, что так будет лучше для поединка. Судьи часто руководствуются именно этим, а не буквой правил.



Я видел нокаут. У Тайсона закатились глаза, а на лбу выступили вены. Это было чистое сотрясение мозга. Не знаю, как он вообще смог встать», — цитирует Уайлдера Mirror.