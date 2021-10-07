Гэтжи раскритиковал стиль Махачева и его резкий скачок в рейтинге. Ислам ответил

Известный боец UFC Джастин Гэтжи поделился мнением о грядущем поединке Ислама Махачева и Дэна Хукера. Американец отметил, что россиянин дерётся в незрелищном стиле.



«Мне нравится Хукер, я люблю смотреть его бои. Хорошо, что Ислам дерётся с бойцом, который находится повыше в рейтинге. У нас с ним общий менеджмент, но для меня было безумием видеть, как он поднялся с хвоста рейтинга сразу на пятое место, когда побил 14-го номера. Рад, что теперь он подерётся с настоящим рейтинговым бойцом. Лично мне не нравится, когда раскручивают бойцов, которые дерутся в незрелищном стиле. Вне зависимости от того, станет он чемпионом или нет», — заявил Гэтжи.



«Эй, Джастин, ты разве не рад, что я рядом с тобой в рейтинге?» — написал Махачев в «Инстаграме», имея в виду, что их с Гэтжи сейчас разделяют только три строчки.

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