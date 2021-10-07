Дагестанский боец Маликов осудил своих земляков, избивших пассажира в московском метро

Российский боец Магомед Маликов прокомментировал скандал, произошедший в московском метро. Три уроженца Дагестана жестоко избили мужчину, вступившегося за девушку.
«Я жёстко осуждаю такие явления, независимо от того, кто это: кавказцы, азиаты, европейцы или русские. Это хамское поведение невоспитанных людей. Здравой логике оно не поддаётся. Для ребят, которые хотят проверить свои силы на самом деле, государство в каждом городе создаёт большое количество спортзалов. На тренировках там можно выложиться и показать, на что ты способен. Проявите себя в равных условиях. Уверен, что даже 0,01 процента населения Дагестана не будут поддерживать этих людей. Нам за них стыдно.
Найти таких ребят, которые ведут себя как животные и беспредельничают, можно в любой национальности. Каждый народ должен ответственно относиться к молодым ребятам, которые нарушают общественный порядок, чтобы им было стыдно за своих соотечественников. Мы все осуждаем такое поведение. Нам крайне неудобно и стыдно за такое поведение наших земляков. Тут не важна национальность. Если человек нарушает общественный порядок, то какая разница, какая у него прописка?» — цитирует Маликова «Спорт-экспресс».
- 7 октября 2021
-
23:15
-
22:18
-
21:09
-
20:34
-
19:54
-
19:09
-
18:35
-
18:06
-
17:24
-
17:12
-
16:41
-
15:47
-
14:20
-
13:34
-
11:55
-
10:56
-
09:48
-
08:48
-
08:39
-
08:26
-
07:00
-
05:04
-
03:06
-
00:12
- 6 октября 2021
-
23:11
-
22:13
-
21:22
-
20:36
-
19:57
-
19:31
-
19:00
-
18:24
-
17:44
-
16:47
-
16:14