«Если проиграешь мне, сменишь фамилию на год». Джейк Пол обратился к Томми Фьюри
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Блогер Джейк Пол, в последние годы занимающийся боксом, обратился к известному профессиональному боксёру Томми Фьюри. Томми — сводный брат чемпиона WBC Тайсона Фьюри.
«Тайсон Фьюри сказал, что если его младший брат Томми мне проиграет, то Тайсон заставит его сменить фамилию.
Я люблю заключать пари. Томми, если ты победишь меня, я дам тебе дополнительно $ 500 тыс. Если ты проиграешь, то тебе придётся на один год сменить фамилию на Неудачник. Ну так что, согласен или нет? Я ставлю на это деньги. Ты уверен в себе?» – написал Пол в «Инстаграме».
В конце августа состоялся боксёрский поединок между Джейком Полом и 39-летним экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли. В результате Джейк Пол одержал победу раздельным решением судей.
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