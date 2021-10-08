«Со мной такое впервые». Алистар Оверим отказался от боя с Рико Верхувеном

Известный боец ММА Алистар Оверим снялся с поединка с Рико Верхувеном, который был запланирован на 23 октября. Бой должен был пройти по правилам кикбоксинга под эгидой промоушена Glory.



«Глубоко сожалею, что мне пришлось отказаться от боя против Рико. Со мной такое впервые, ведь я никогда не выбывал из поединков. Поверьте, решение далось очень нелегко», – написал Оверим в «Инстаграме».



Напомним, 4 марта 2021 года руководство UFC приняло решение отчислить из промоушена ветеранов смешанных единоборств Алистара Оверима и Джуниора дос Сантоса. В последнем поединке в американском промоушене Оверим досрочно уступил Александру Волкову. В UFC Оверим дебютировал в декабре 2011 года, победив американца Брока Леснара.

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