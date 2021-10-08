Кормье отреагировал на яркий ответ Махачева на провокационные слова Гэтжи

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на ответ Ислама Махачева на провокационные слова Джастина Гэтжи о незрелищном стиле российского бойца.
«Ого, мой мальчик хочет больше дыма!» — гласит пост Кормье в «Твиттере».
Напомним, ранее Джастин заявил: «Мне нравится Хукер, я люблю смотреть его бои. Хорошо, что Ислам дерётся с бойцом, который находится повыше в рейтинге. У нас с ним общий менеджмент, но для меня было безумием видеть, как он поднялся с хвоста рейтинга сразу на пятое место, когда побил 14-го номера. Рад, что теперь он подерётся с настоящим рейтинговым бойцом. Лично мне не нравится, когда раскручивают бойцов, которые дерутся в незрелищном стиле. Вне зависимости от того, станет он чемпионом или нет».
«Эй, Джастин, ты разве не рад, что я рядом с тобой в рейтинге?» — гласит ответ Махачева, намекая на то, что их с Гэтжи сейчас разделяют только три строчки.
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