Махачев обратился к Хукеру перед боем с ним

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев разместил новый пост в своём «твиттере», посвящённый предстоящему поединку с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером. Ислам обратился к Дэну, сказав, что продаст для него все билеты на это противостояние.
«Мой респект Дэну за этот бой. На этот раз я продам для тебя все билеты, приятель», — написал Махачев.
Бой Махачева и Хукера состоится 30 октября на турнире UFC 267.
Изначально Махачев должен был провести бой с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC 267. Однако бразилец получил травму, из-за которой не сможет принять участия в турнире.
В последнем поединке Ислам одолел представителя Бразилии Тиаго Мойзеса. Бой был остановлен после того, как россиянин успешно провёл болевой приём, заставив оппонента сдаться.
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