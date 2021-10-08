Махачев обратился к Хукеру перед боем с ним

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев разместил новый пост в своём «твиттере», посвящённый предстоящему поединку с представителем Новой Зеландии Дэном Хукером. Ислам обратился к Дэну, сказав, что продаст для него все билеты на это противостояние.



«Мой респект Дэну за этот бой. На этот раз я продам для тебя все билеты, приятель», — написал Махачев.



Бой Махачева и Хукера состоится 30 октября на турнире UFC 267.



Изначально Махачев должен был провести бой с бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Рафаэлем дос Аньосом на турнире UFC 267. Однако бразилец получил травму, из-за которой не сможет принять участия в турнире.



В последнем поединке Ислам одолел представителя Бразилии Тиаго Мойзеса. Бой был остановлен после того, как россиянин успешно провёл болевой приём, заставив оппонента сдаться.

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