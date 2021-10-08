Чимаев проведёт схватку по вольной борьбе с бойцом UFC
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Боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев проведёт схватку по вольной борьбе с шведско-норвежским бойцом UFC Джеком Херманссоном. Об этом сообщили в «твиттере» шведского агентства новостей ММА и боевых искусств Frontkick.online.
Поединок состоится 19 ноября в Гётеборге (Швеция).
Позже сам Хамзат в своём «инстаграме» разместил соответствующий постер.
Фото можно посмотреть на страниче Чимаева в «Инстаграме».
Хамзат не выходил в октагон с сентября 2020 года. Боец перенёс коронавирус с тяжёлыми последствиями, из-за чего даже объявил о завершении карьеры, но в итоге решил вернуться.
Следующий бой в UFC Чимаев проведёт с представителем Китая Ли Цзинляном. Бой состоится на турнире UFC 267, который пройдёт в ночь с 30 на 31 октября мск.
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