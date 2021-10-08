Тренер Фьюри: в бою с Уайлдером Тайсон покажет навыки, о которых многие и не подозревают

Шугар Хилл Стюард, тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказался о своём подопечном, заявив, что в поединке с американцем Деонтеем Уайледером он покажет навыки, о которых многие даже не подозревают.
«Думаю, Тайсон обладает характеристиками Льюиса, Кличко, Али, Майка Тайсона и всех великих тяжеловесов. У него есть все их характеристики и к тому же психологическая стойкость. У него есть всё, что было у них, и даже больше. Тайсон — особенный боксёр, и займёт особое место в истории бокса.
Быть может, если бы Тайсон пришёл к нам, когда ему было 25 лет, то стал бы нокаутёром раньше. Но у него и так отличная карьера.
Перед вторым боем с Уайлдером он быстро усвоил много нового. Сейчас он стал мудрее, а это важно в боксе. Моя цель — сделать из Тайсона Фьюри лучшую версию его самого. Мы очень взволнованы в преддверии предстоящего боя, в котором он наконец сможет выйти и продемонстрировать все навыки и таланты, о которых многие даже не подозревают», — приводит слова Шугара Daily Mail.
- 8 октября 2021
-
13:08
-
12:21
-
11:19
-
10:07
-
09:31
-
03:22
-
03:03
-
00:09
- 7 октября 2021
-
23:15
-
22:18
-
21:09
-
20:34
-
19:54
-
19:09
-
18:35
-
18:06
-
17:24
-
17:12
-
16:41
-
15:47
-
14:20
-
13:34
-
11:55
-
10:56
-
09:48
-
08:48
-
08:39
-
08:26
-
07:00
-
05:04
-
03:06
-
00:12
- 6 октября 2021
-
23:11
-
22:13
-
21:22