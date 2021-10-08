Тренер Фьюри: в бою с Уайлдером Тайсон покажет навыки, о которых многие и не подозревают

Шугар Хилл Стюард, тренер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, высказался о своём подопечном, заявив, что в поединке с американцем Деонтеем Уайледером он покажет навыки, о которых многие даже не подозревают.



«Думаю, Тайсон обладает характеристиками Льюиса, Кличко, Али, Майка Тайсона и всех великих тяжеловесов. У него есть все их характеристики и к тому же психологическая стойкость. У него есть всё, что было у них, и даже больше. Тайсон — особенный боксёр, и займёт особое место в истории бокса.



Быть может, если бы Тайсон пришёл к нам, когда ему было 25 лет, то стал бы нокаутёром раньше. Но у него и так отличная карьера.



Перед вторым боем с Уайлдером он быстро усвоил много нового. Сейчас он стал мудрее, а это важно в боксе. Моя цель — сделать из Тайсона Фьюри лучшую версию его самого. Мы очень взволнованы в преддверии предстоящего боя, в котором он наконец сможет выйти и продемонстрировать все навыки и таланты, о которых многие даже не подозревают», — приводит слова Шугара Daily Mail.