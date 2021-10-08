Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор намерен продать свою роскошную яхту

Конор Макгрегор намерен продать свою роскошную яхту
Комментарии

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор собирается выставить свою яхту на продажу. Об этом сообщает The Currency.

В настоящее время яхта находится у берегов Дублина (Ирландия). По сведениям источника, Конор уже присмотрел новую цель для инвестиций: ирландец собирается купить паб, стоимость которого оценивается в € 800 000.

Фотографию можно посмотреть на странице Конора Макгрегора в «Инстаграме».

Последний бор Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.

Ранее Макгрегор заявил, что поднял стоимость UFC до $ 11 млрд.

Новость по теме
Конор Макгрегор заявил, что поднял стоимость UFC до $ 11 млрд
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021