Конор Макгрегор намерен продать свою роскошную яхту

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор собирается выставить свою яхту на продажу. Об этом сообщает The Currency.
В настоящее время яхта находится у берегов Дублина (Ирландия). По сведениям источника, Конор уже присмотрел новую цель для инвестиций: ирландец собирается купить паб, стоимость которого оценивается в € 800 000.
Фотографию можно посмотреть на странице Конора Макгрегора в «Инстаграме».
Последний бор Макгрегор провёл на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. В главном поединке Конор встретился с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье. Порье одержал победу в первом раунде, после того как Макгрегор сломал ногу.
Ранее Макгрегор заявил, что поднял стоимость UFC до $ 11 млрд.
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