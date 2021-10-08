Камару Усман: ещё месяц, и вновь раздастся мой рёв

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман разместил новый пост в своём «инстаграме», посвящённый предстоящему поединку с американцем Колби Ковингтоном. Бойцы сразятся на турнире UFC 268, который пройдёт в Нью-Йорке в ночь на 7 ноября мск.
«Ещё месяц, и вновь раздастся мой рёв», — написал Камару.
Фото можно посмотреть на странице Камару Усман в «Инстаграме».
Усман и Ковингтон уже провели один поединок. Тогда Камару одержал досрочную победу, сломав сопернику челюсть. Ранее менеджер Абдель-Азиз выразил надежду, что в повторном поединке Усман нанесёт сопернику ещё более серьёзные травмы.
Последний бой Камару провёл с американцем Хорхе Масвидалем. Победу во втором раунде праздновал Усман. Ковингтон в сентябре 2020 года встречался с Тайроном Вудли (США) и победил его техническим нокаутом.
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