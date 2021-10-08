Алджэмейн Стерлинг рассказал о самой большой разнице между ударниками и борцами

Боец UFC Алджэмейн Стерлинг поделился мыслями о разнице ведения боя между ударниками и борцами.

«Одно из самых больших различий, которые я заметил между ударниками и борцами, заключается в том, как сильно первые держат глаза открытыми во время и после обмена ударами (Макс Холлоуэй). Не сказал бы, что я ужасен в этом, но есть большая разница, которую я замечаю, когда тренируюсь с ударниками высокого уровня», — написал Стерлинг в своём «инстаграме».

Фотографии можно посмотреть на странице Алджэмейна Стерлинга в «Инстаграме».

Ранее Стерлинг прокомментировал высказывание американского бойца ММА Ти Джея Диллашоу, предположившего, что Стерлинг в ближайшее время завершит карьеру из-за проблем со здоровьем.