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Алджэмейн Стерлинг рассказал о самой большой разнице между ударниками и борцами

Алджэмейн Стерлинг рассказал о самой большой разнице между ударниками и борцами
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Боец UFC Алджэмейн Стерлинг поделился мыслями о разнице ведения боя между ударниками и борцами.

«Одно из самых больших различий, которые я заметил между ударниками и борцами, заключается в том, как сильно первые держат глаза открытыми во время и после обмена ударами (Макс Холлоуэй). Не сказал бы, что я ужасен в этом, но есть большая разница, которую я замечаю, когда тренируюсь с ударниками высокого уровня», — написал Стерлинг в своём «инстаграме».

Фотографии можно посмотреть на странице Алджэмейна Стерлинга в «Инстаграме».

Ранее Стерлинг прокомментировал высказывание американского бойца ММА Ти Джея Диллашоу, предположившего, что Стерлинг в ближайшее время завершит карьеру из-за проблем со здоровьем.

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