Онлайн-трансляция боя Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер
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В ночь на 10 октября 2021 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт поединок за звание чемпиона мира по версии WBC, в ходе которого сразятся известный британский боксёр Тайсон Фьюри и экс-чемпион мира в тяжёлом дивизионе, американец Деонтей Уайлдер.
Телеканал «РЕН ТВ» покажет бой в прямом эфире. Начало трансляции — 10 октября в 04:45 по московскому времени.
Напомним, изначально Фьюри и Уайлдер должны были встретиться 24 июля, однако из-за коронавируса у Тайсона бой перенесли.
Соперники проведут поединок уже в третий раз. В первом бою, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во второй встрече, которая прошла в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
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