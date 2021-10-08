Полный кард UFC Вегас 39 с главным поединком Маккензи Дёрн — Марина Родригез

В ночь на воскресенье, 10 октября, в Лас Вегасе (США) на стадионе UFC APEX пройдёт турнир UFC Вегас 39, главным событием которого станет противостояние в женском минимальном весе между Маккензи Дёрн и Мариной Родригез.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.



UFC Вегас 39



Основной кард



Маккензи Дёрн (№ 4) – Марина Родригез (№ 6) — женский минимальный вес

Рэнди Браун — Джаред Гуден — полусредний вес

Тим Эллиотт (№ 9) — Матеус Николау (№ 11) — наилегчайший вес

Сабина Мазо — Мария Агапова — женский наилегчайший вес

Филипп Хоуз — Дерон Винн — средний вес



Предварительный кард



Крис Гутьеррес — Фелипе Коларес — легчайший вес

Александр Романов — Джаред Вандераа — тяжёлый вес

Чарльз Роса — Дэймон Джексон — полулёгкий вес

Лупита Годинез — Тим Эллиотт — женский минимальный вес

Стив Гарсия — Чарли Онтиверос — лёгкий вес.