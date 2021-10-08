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Полный кард UFC Вегас 39 с главным поединком Маккензи Дёрн — Марина Родригез

Полный кард UFC Вегас 39 с главным поединком Маккензи Дёрн — Марина Родригез
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В ночь на воскресенье, 10 октября, в Лас Вегасе (США) на стадионе UFC APEX пройдёт турнир UFC Вегас 39, главным событием которого станет противостояние в женском минимальном весе между Маккензи Дёрн и Мариной Родригез.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию полный кард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC. Если она отсутствует, значит, боец не входит в топ-15 весовой категории.

UFC Вегас 39

Основной кард

Маккензи Дёрн (№ 4) – Марина Родригез (№ 6) — женский минимальный вес
Рэнди Браун — Джаред Гуден — полусредний вес
Тим Эллиотт (№ 9) — Матеус Николау (№ 11) — наилегчайший вес
Сабина Мазо — Мария Агапова — женский наилегчайший вес
Филипп Хоуз — Дерон Винн — средний вес

Предварительный кард

Крис Гутьеррес — Фелипе Коларес — легчайший вес
Александр Романов — Джаред Вандераа — тяжёлый вес
Чарльз Роса — Дэймон Джексон — полулёгкий вес
Лупита Годинез — Тим Эллиотт — женский минимальный вес
Стив Гарсия — Чарли Онтиверос — лёгкий вес.

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