Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Николай Валуев дал прогноз на бой Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер

Николай Валуев дал прогноз на бой Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер
Комментарии

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился ожиданиями от поединка за звание чемпиона мира по версии WBC, в ходе которого встретятся британский боксёр Тайсон Фьюри и экс-чемпион мира в тяжёлом дивизионе Деонтей Уайлдер.

«Думаю, что победа останется за Фьюри. У Уайлдера проблемы с психологией, а это на ринге играет огромную роль. Если у американца ничего не поменялось, то Тайсон, скорее всего, закончит бой нокаутом. Нельзя выходить на поединок, думая, что ты проиграешь», — приводят слова Николая Валуева «Известия».

Изначально встреча Фьюри и Уайлдера была запланирована на 24 июля, однако из-за коронавируса у Тайсона её перенесли.

Бойцы проведут бой уже в третий раз. В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

Уайлдер — Фьюри 3: Цыганский король снова нокаутирует Бронзового бомбардировщика? LIVE! Уайлдер — Фьюри 3: Цыганский король снова нокаутирует Бронзового бомбардировщика? LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021