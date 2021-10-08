Николай Валуев дал прогноз на бой Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился ожиданиями от поединка за звание чемпиона мира по версии WBC, в ходе которого встретятся британский боксёр Тайсон Фьюри и экс-чемпион мира в тяжёлом дивизионе Деонтей Уайлдер.



«Думаю, что победа останется за Фьюри. У Уайлдера проблемы с психологией, а это на ринге играет огромную роль. Если у американца ничего не поменялось, то Тайсон, скорее всего, закончит бой нокаутом. Нельзя выходить на поединок, думая, что ты проиграешь», — приводят слова Николая Валуева «Известия».



Изначально встреча Фьюри и Уайлдера была запланирована на 24 июля, однако из-за коронавируса у Тайсона её перенесли.



Бойцы проведут бой уже в третий раз. В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.