Результаты взвешивания UFC Вегас 39: Марина Родригес оказалась тяжелее Маккензи Дерн

В ночь на воскресенье, 10 октября, в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX пройдёт турнир UFC Вегас 39, главным событием которого станет противостояние в женском минимальном весе между Маккензи Дерн и Мариной Родригес.
В преддверии турнира состоялась официальная церемония взвешивания. По её итогам Родригес оказалась чуть тяжелее Дерн.
UFC Вегас 39. Взвешивание
Основной кард
Маккензи Дерн (114,5 фунтов) – Марина Родригес (115)
Рэнди Браун (170,5) — Джаред Гуден (174)
Тим Эллиотт (125,5) — Матеус Николау (125,5)
Сабина Мазо (125) — Мария Агапова (125)
Предварительный кард
Крис Гутьеррес (135) — Фелипе Коларес (136)
Александр Романов (260) — Джаред Вандераа (265,5)
Чарльз Роса (145,5) — Дэймон Джексон (145,5)
Лупита Годинез (115,5) — Тим Эллиотт (114)
Стив Гарсия (155) — Чарли Онтиверос (155,5).
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