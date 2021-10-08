Исмаилов: Макгрегор — большая личность, но его ошибки в отношении других людей отталкивают

Российский боец ММА Магомед Исмаилов поделился мнением о бывшем чемпионе UFC в двух весовых категориях Коноре Макгрегоре.
«В самом начале мне понравился Конор. Колоритная личность. Заходит необычно в клетку, движения уверенные. Думаю: «Вау! Что за парень!?» Я его узнал, когда он выходил на бой с Диего Брандао. Сделал свои движения, зашёл в клетку, нокаутировал, публика там загремела…
Но он такая личность, которая сделала некоторые ошибки в отношении других людей. И эти ошибки отталкивают. Но если смотреть другую сторону, то он семьянин, у него жена, дети. Она с ним была с сухого пайка, когда жрать нечего было, когда он сантехником работал. И вот до сих пор она с ним. Как и у любого человека, его жизнь можно разделить на плохие и хорошие моменты. Конор — большая личность для ММА, но я не могу сказать, что меня он привлекает, как, например, Мохаммед Али, который ушёл за пределы спорта. Так я не могу сказать, к Конору в этом плане много вопросов», — цитирует Исмаилова Sport24.
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