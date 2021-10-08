Роб Фонт отказался от боя с Петром Яном

Боец UFC Роб Фонт рассказал, что организация предлагала ему заменить Алджэмейна Стерлинга в поединке с Петром Яном.
«Нам звонили из UFC, но я только переболел коронавирусом и был не в состоянии начать тренировки. Я был очень расстроен, что не смог принять бой, но что ни делается, то к лучшему. Насколько я понял, они предлагали поединок только мне и Сэндхагену. Мне сказали, что хотят узнать, могу ли я это сделать, но предупредили, что отправили предложение и Сэндхагену. Жаль, что мне пришлось отказаться, но было круто получить такое предложение», — приводит слова Роба Фонта BJPenn.
Напомним, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Стерлинг отказался от боя с Яном, который был запланирован на 30 октября в Абу-Даби, из-за проблем с шеей. Ян встретится с Сэндхагеном, на конц будет стоять титул временного чемпиона организации.
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