Роб Фонт отказался от боя с Петром Яном

Боец UFC Роб Фонт рассказал, что организация предлагала ему заменить Алджэмейна Стерлинга в поединке с Петром Яном.



«Нам звонили из UFC, но я только переболел коронавирусом и был не в состоянии начать тренировки. Я был очень расстроен, что не смог принять бой, но что ни делается, то к лучшему. Насколько я понял, они предлагали поединок только мне и Сэндхагену. Мне сказали, что хотят узнать, могу ли я это сделать, но предупредили, что отправили предложение и Сэндхагену. Жаль, что мне пришлось отказаться, но было круто получить такое предложение», — приводит слова Роба Фонта BJPenn.



Напомним, действующий чемпион UFC в легчайшем весе Стерлинг отказался от боя с Яном, который был запланирован на 30 октября в Абу-Даби, из-за проблем с шеей. Ян встретится с Сэндхагеном, на конц будет стоять титул временного чемпиона организации.