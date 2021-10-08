Александр Шлеменко отреагировал на избиение пассажира в московском метро

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко прокомментировал инцидент с дракой в московском метро. Напомним, житель Москвы был избит тремя дагестанцами за то, что он вступился за девушку.



«Какие эмоции? Очередные слабаки пинают человека, который уже не защищается. Непонятные проходимцы, они были пьяные, возможно, возомнили себя бойцами, и проверяли на лежачем свои навыки, причем навыки не боёв, а футбола.



Меня эти трое мало беспокоят. Меня беспокоит больше равнодушие, безразличие. Хотелось бы посмотреть полную запись. Посмотреть, кто там был, кто в этом вагоне стоял, как стояли, отошли ли они в сторону, или, может быть, там вообще в вагоне никого не было? Может там были три бабушки и одна девушка. Один был мужчина, он и заступился. Если там стояло десять здоровых мужиков – один пошёл, а остальные перешли в соседний вагон, это другое дело. Если же там были мужчины, которые не вступились, не помогли лежачему, то это, как минимум, позор для этих мужчин.



Заострение внимания на национальности преступников? Я считаю, что в этом нет ничего такого. Наоборот, это нужно делать. Нужно заострять внимание, откуда были эти выходцы. Для того, чтобы провести беседу на их примере с молодежью, и чтобы это больше не повторялось. А иначе будет «неизвестные люди неизвестно кого избили, неизвестно откуда», и следующие за ними будут так же делать. Наоборот, должна подняться волна общественного возмущения. Резонанс. Пожилые люди, которые имеют вес, имеют авторитет, должны подключиться, провести беседу.



Я был во многих уголках Дагестана, и не встретил ни одного человека похожего на этих трёх ребят, которые могли так себя повести. Наоборот, в Дагестане я встречал людей, которые в такой ситуации не думая вступились бы, и сразу их остановили», — рассказал Шлеменко в интервью на YouTube-канале Александра Лютикова.