Деонтей Уайлдер: завтра своим боем я докажу всё

Экс-чемпион мира в тяжёлом дивизионе, американец Деонтей Уайлдер разместил новый пост в своём «твиттере», посвящённый предстоящему поединку с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британцем Тайсоном Фьюри. Бой пройдёт в ночь на 10 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).



«Некоторые продолжают говорить с этой нервозной энергией Тайсона. Но завтра своим боем я докажу всё», — написал Уайлдер.



Уайлдер и Фьюри проведут поединок уже в третий раз. В первом бою, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во второй встрече, которая прошла в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.



Ранее состоялась церемония взвешивания боксёров.