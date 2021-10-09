Деонтей Уайлдер: завтра своим боем я докажу всё
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Экс-чемпион мира в тяжёлом дивизионе, американец Деонтей Уайлдер разместил новый пост в своём «твиттере», посвящённый предстоящему поединку с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британцем Тайсоном Фьюри. Бой пройдёт в ночь на 10 октября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
«Некоторые продолжают говорить с этой нервозной энергией Тайсона. Но завтра своим боем я докажу всё», — написал Уайлдер.
Уайлдер и Фьюри проведут поединок уже в третий раз. В первом бою, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во второй встрече, которая прошла в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
Ранее состоялась церемония взвешивания боксёров.
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