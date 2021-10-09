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«В UFC предложили бой. Я сказал «да», а он не ответил». Царукян — о следующем сопернике

«В UFC предложили бой. Я сказал «да», а он не ответил». Царукян — о следующем сопернике
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Армяно-российскому бойцу Арману Царукяну в UFC предложили провести бой с американцем Грегором Гиллеспи. Об этом рассказал сам Арман, добавив, что Грегор так и не дал согласия на бой.

«В UFC мне предложили провести бой с Гиллеспи в начале следующего года. Я сказал «да», а он ещё не ответил! Ребята, помогите ему быстрее принять решение!» — написал Арман на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Армана Царукяна в «Инстаграме».

Напомним, в своём дебютном бою на UFC Царукян единогласным решением судей уступил соотечественнику Исламу Махачеву, а затем одержал три победы кряду. Всего на его счету 17 побед в ММА при двух поражениях.

Ранее стало известно, что Арман поднялся в рейтинге лучших легковесов UFC и теперь занимает 13-ю строчку.

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