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Уайлдер отреагировал на то, что Фьюри оказался на 18 кг тяжелее его в преддверии их боя

Уайлдер отреагировал на то, что Фьюри оказался на 18 кг тяжелее его в преддверии их боя
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Экс-чемпион мира в тяжёлом дивизионе, американец Деонтей Уайлдер высказался о преимуществе чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе, британца Тайсона Фьюри в весе. Фьюри оказался на 18 кг тяжелее Уайлдера перед их боем. Вес Тайсона составил 125,65 килограмма, а Деонтея — 107,95 кг.

«Я жму лёжа более 350 фунтов (около 160 кг. — Прим. «Чемпионата»), поэтому, независимо от того, какой у него вес, я могу лечь на спину и поднять его», — приводит слова Уайлдера MMA Fighting.

Уайлдер и Фьюри проведут поединок уже в третий раз. В первом бою, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во второй встрече, которая прошла в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

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