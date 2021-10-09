Трояновский назвал фаворита поединка Фьюри — Уайлдер

Российский боксёр Эдуард Трояновский поделился мнением о фаворите предстоящего поединка, в ходе которого встретятся известный британский боксёр Тайсон Фьюри и экс-чемпион мира в тяжёлом дивизионе, американец Деонтей Уайлдер. Бой пройдёт в ночь на 10 октября.



«Я думаю, что бой выиграет Тайсон Фьюри, нокаутирует Деонтея Уайлдера. Это трилогия. В первом бою была ничья, во втором бою победил Тайсон Фьюри, и я думаю, что в третьем бою также победит Тайсон Фьюри. Почему я так думаю? Потому что Деонтей Уайлдер – очень грязный, однообразный боксёр. Да, с хорошим ударом, но он однообразен.



Тайсон Фьюри – он неординарный, мне он очень нравится, он бьёт непонятно с каких ракурсов. Он может пропустить жёсткий удар, подняться, восстановиться за считаные секунды и вновь быть опасным для соперника, поэтому его сильные стороны – это непредсказуемость, а Деонтей Уайлдер, его сильные стороны – только грязь и жёсткие удары. У него большой размах рук, поэтому я думаю, что его просчитает Тайсон и победит», — приводит слова Трояновского РЕН ТВ.