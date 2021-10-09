Александр Волков объяснил, почему у него нет проблем с выносливостью

Российский боец смешанных единоборств Александр Волков, выступающий в тяжёлой весовой категории, рассказал, как проходят его тренировки на выносливость, отметив, что эта составляющая не является для него проблемой.
«Проблем с выносливостью у меня не было, в том числе потому, что тренируюсь в маске и использую разные методы, чтобы её улучшать. Такой работы у меня всегда было очень много.
Да, я не бегаю супердлинные марафоны, но работа в поединках у меня проходит легче, потому что я стараюсь больше спарринговать, долго бью по мешку в маске, в общем, у меня много специальных тренировок на выносливость», — сказал Александр на своём канале в YouTube.
Следующий бой Волков проведёт с представителем Польши Марчином Тыбурой. Поединок состоится в ночь с 30 на 31 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби.
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