Бетербиев: Усик — самый великий украинский боксёр

Чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев высказался об украинском боксёре Александре Усике после его победы в поединке с британцем Энтони Джошуа. Перед боем Артур рассматривал именно Джошуа в качестве фаворита.
«Перед боем тогда я сказал, что Джошуа — фаворит. Я говорил, что Энтони выиграет, потому что он настоящий тяж. Усик сделал свою работу очень хорошо. На сегодняшний день он, я не побоюсь сказать это, самый великий украинский боксёр, наверно, из всех тех, которые были и есть на Украине», — сказал Бетербиев в эфире boxingtv.pro.
34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. На счету Александра 19 побед (в том числе 13 нокаутом) в 19 боях.
Ранее знаменитый боксёр Дерек Чисора составил пятёрку лучших тяжеловесов мира, не включив в неё Усика.
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