Бетербиев объяснил, что имел в виду, когда говорил, что Усику везде везло

Чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев объяснил, что подразумевал, когда говорил, что украинскому боксёре Александру Усику везде везло. Кроме того Артур, высказался о поединке Усика с британцем Энтони Джошуа, заявив, что последний провёл не самый лучший бой в карьере, а Александр — самый.



«Усик — молодец. Я сказал, что ему повезло, но в хорошем смысле. Есть люди, которые пашут, и им везёт. А есть люди, которые не пашут, ничего не вкладывают, но им где-то фартануло. Усик из той категории, кто реально тренируется, пашет, всё делает, и ему повезло.

Джошуа провел не самый лучший бой в своей карьере, как мы уже знаем. Усик же провёл лучший бой в карьере», – сказал Бетербиев в эфире boxingtv.pro.