Бетербиев объяснил, что имел в виду, когда говорил, что Усику везде везло
Поделиться
Чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев объяснил, что подразумевал, когда говорил, что украинскому боксёре Александру Усику везде везло. Кроме того Артур, высказался о поединке Усика с британцем Энтони Джошуа, заявив, что последний провёл не самый лучший бой в карьере, а Александр — самый.
«Усик — молодец. Я сказал, что ему повезло, но в хорошем смысле. Есть люди, которые пашут, и им везёт. А есть люди, которые не пашут, ничего не вкладывают, но им где-то фартануло. Усик из той категории, кто реально тренируется, пашет, всё делает, и ему повезло.
Джошуа провел не самый лучший бой в своей карьере, как мы уже знаем. Усик же провёл лучший бой в карьере», – сказал Бетербиев в эфире boxingtv.pro.
Комментарии
- 9 октября 2021
-
15:02
-
14:28
-
13:38
-
12:15
-
11:24
-
10:16
-
09:39
-
00:53
- 8 октября 2021
-
23:48
-
22:19
-
21:37
-
20:46
-
19:54
-
18:51
-
18:00
-
17:58
-
17:00
-
15:32
-
14:43
-
13:43
-
13:08
-
12:21
-
11:19
-
10:07
-
09:31
-
03:22
-
03:03
-
00:09
- 7 октября 2021
-
23:15
-
22:18
-
21:09
-
20:34
-
19:54
-
19:09
-
18:35
Партнерский контент