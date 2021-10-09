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Бетербиев объяснил, что имел в виду, когда говорил, что Усику везде везло

Бетербиев объяснил, что имел в виду, когда говорил, что Усику везде везло
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Чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев объяснил, что подразумевал, когда говорил, что украинскому боксёре Александру Усику везде везло. Кроме того Артур, высказался о поединке Усика с британцем Энтони Джошуа, заявив, что последний провёл не самый лучший бой в карьере, а Александр — самый.

«Усик — молодец. Я сказал, что ему повезло, но в хорошем смысле. Есть люди, которые пашут, и им везёт. А есть люди, которые не пашут, ничего не вкладывают, но им где-то фартануло. Усик из той категории, кто реально тренируется, пашет, всё делает, и ему повезло.

Джошуа провел не самый лучший бой в своей карьере, как мы уже знаем. Усик же провёл лучший бой в карьере», – сказал Бетербиев в эфире boxingtv.pro.

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