Редкач обратился к Фьюри перед его боем с Уайлдером

Украинский боксёр Иван Редкач пожелал удачи известному британскому боксёру Тайсону Фьюри в преддверии его поединка с экс-чемпионом мира в тяжёлом дивизионе, американцем Деонтеем Уайлдером. Соответствующий пост Редкач разместил в «сториз» своего «инстаграма».



«Обожаю его. Удачи, чемпион», — подписал совместное с Тайсоном фото Иван.

Фото: https://www.instagram.com/ivan_redkach_11/

Фьюри и Уайлдер сразятся в ночь на 10 октября 2021 года в Лас-Вегасе. Изначально бойцы должны были встретиться 24 июля, однако из-за коронавируса у Тайсона поединок перенесли.



Соперники сойдутся уже в третий раз. В первом бою, прошедшем в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во второй встрече, которая состоялась в феврале 2020 года, Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у того чемпионский пояс WBC.