Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Редкач обратился к Фьюри перед его боем с Уайлдером

Редкач обратился к Фьюри перед его боем с Уайлдером
Комментарии

Украинский боксёр Иван Редкач пожелал удачи известному британскому боксёру Тайсону Фьюри в преддверии его поединка с экс-чемпионом мира в тяжёлом дивизионе, американцем Деонтеем Уайлдером. Соответствующий пост Редкач разместил в «сториз» своего «инстаграма».

«Обожаю его. Удачи, чемпион», — подписал совместное с Тайсоном фото Иван.

Фото: https://www.instagram.com/ivan_redkach_11/

Фьюри и Уайлдер сразятся в ночь на 10 октября 2021 года в Лас-Вегасе. Изначально бойцы должны были встретиться 24 июля, однако из-за коронавируса у Тайсона поединок перенесли.

Соперники сойдутся уже в третий раз. В первом бою, прошедшем в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во второй встрече, которая состоялась в феврале 2020 года, Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

Уайлдер — Фьюри 3: Цыганский король снова нокаутирует Бронзового бомбардировщика? LIVE! Уайлдер — Фьюри 3: Цыганский король снова нокаутирует Бронзового бомбардировщика? LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021