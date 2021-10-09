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Фьюри: я сам хотел побить Джошуа, но украинский мастер опередил меня

Фьюри: я сам хотел побить Джошуа, но украинский мастер опередил меня
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри высказался о поражении Энтони Джошуа в поединке с Александром Усиком.

«Ужасный позор для Джошуа в этом поединке. Это убило наш возможный бой. Но у каждого есть свой крест, который нужно нести. Я сам хотел побить его, но украинский мастер опередил меня», — приводит слова Тайсона Фьюри BoxingScene.

В ночь с 9 на 10 октября Фьюри проведёт реванш с Деонтеем Уайлдером. Уайлдер и Фьюри проведут поединок уже в третий раз. В первом бою, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во второй встрече, которая прошла в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

Энтони Джошуа потерпел поражение от украинского боксёра Александра Усика и лишился титулов WBO, IBF, IBO И WBA Suoer.

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