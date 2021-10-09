Златан Ибрагимович — Тайсону Фьюри: продолжай творить историю

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович пожелал удачи чемпиону WBC в супертяжёлом весе Тайсону Фьюри в предстоящем поединке против бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера.
«Хочу пожелать тебе большой удачи, даже если она тебе не нужна. Продолжай творить историю. Ты вдохновляешь людей», — цитирует Ибрагимовича Goal.
В ночь на 10 октября 2021 года в Лас-Вегасе (США) состоится бой за звание чемпиона мира по версии WBC, в ходе которого встретятся знаменитый британский боксёр Тайсон Фьюри и экс-чемпион мира в тяжёлом дивизионе Деонтей Уайлдер.
Изначально встреча Фьюри и Уайлдера была запланирована на 24 июля, однако из-за коронавируса у Тайсона её перенесли.
Бойцы проведут бой уже в третий раз. В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
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