Александр Емельяненко дал прогноз на бой Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился ожиданиями от поединка за звание чемпиона мира по версии WBC, в ходе которого встретятся британский боксёр Тайсон Фьюри и экс-чемпион мира в тяжёлом дивизионе Деонтей Уайлдер.
«Тайсон проявил себя здорово в двух прошлых поединках против Уайлдера. Он меня поражает своей несуразной техникой, но я восхищаюсь им. Ведь к нему не так-то просто подобраться, нанести какой-то урон. Уайлдер, казалось, крут, но даже он не способен с этим справиться.
Фьюри чётко знает свой план и следует ему. Он не подпускает соперника, не даёт тому работать в полную мощь, а сам выбрасывает хорошие комбинации. И обратите внимание, Фьюри никогда не стоит на месте. Постоянно двигается вприпрыжку, не даёт по себе попасть. Я думаю, что он так и останется для американца непобедимым оппонентом», — приводит слова Емельяненко «ВсеПроСпорт».
Изначально встреча Фьюри и Уайлдера была запланирована на 24 июля, однако из-за коронавируса у Тайсона её перенесли.
Бойцы проведут бой уже в третий раз. В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
- 9 октября 2021
-
23:41
-
23:01
-
23:00
-
22:52
-
21:56
-
21:00
-
20:51
-
18:23
-
17:36
-
17:00
-
16:38
-
15:15
-
15:11
-
15:02
-
14:28
-
13:38
-
12:15
-
11:24
-
10:16
-
09:39
-
00:53
- 8 октября 2021
-
23:48
-
22:19
-
21:37
-
20:46
-
19:54
-
18:51
-
18:00
-
17:58
-
17:00
-
15:32
-
14:43
-
13:43
-
13:08
-
12:21