Александр Емельяненко дал прогноз на бой Тайсон Фьюри — Деонтей Уайлдер

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился ожиданиями от поединка за звание чемпиона мира по версии WBC, в ходе которого встретятся британский боксёр Тайсон Фьюри и экс-чемпион мира в тяжёлом дивизионе Деонтей Уайлдер.



«Тайсон проявил себя здорово в двух прошлых поединках против Уайлдера. Он меня поражает своей несуразной техникой, но я восхищаюсь им. Ведь к нему не так-то просто подобраться, нанести какой-то урон. Уайлдер, казалось, крут, но даже он не способен с этим справиться.



Фьюри чётко знает свой план и следует ему. Он не подпускает соперника, не даёт тому работать в полную мощь, а сам выбрасывает хорошие комбинации. И обратите внимание, Фьюри никогда не стоит на месте. Постоянно двигается вприпрыжку, не даёт по себе попасть. Я думаю, что он так и останется для американца непобедимым оппонентом», — приводит слова Емельяненко «ВсеПроСпорт».



Изначально встреча Фьюри и Уайлдера была запланирована на 24 июля, однако из-за коронавируса у Тайсона её перенесли.



Бойцы проведут бой уже в третий раз. В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.