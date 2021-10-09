Александр Романов нокаутировал Джареда Вандераа на UFC Вегас 39

Молдавский боец смешанных единоборств Александр Романов одержал победу над Джаредом Вандераа. Бой проходил на турнире UFC Вегас 39 и завершился уже во втором раунде победой молдавского спортсмена техническим нокаутом.
Для Романова этот бой был 15-м в профессиональных смешанных единоборствах и четвёртым под эгидой UFC. На счету Романова 15 побед и ни одного поражения. Джаред Вандераа потерпел шестое поражение в 18 поединках в карьере.
UFC Вегас 39
Основной кард
Маккензи Дерн – Марина Родригес
Рэнди Браун — Джаред Гуден
Тим Эллиотт — Матеус Николау
Сабина Мазо — Мария Агапова
Крис Гутьеррес — Фелипе Коларес
Предварительный кард
Александр Романов — Джаред Вандераа — победа Романова техническим нокаутом во втором раунде
Чарльз Роса — Дэймон Джексон — победа Джексона единогласным решением судей
Лупита Годинез — Тим Эллиотт — победа Годинез приёмом в первом раунде
Стив Гарсия — Чарли Онтиверос — победа Гарсии техническим нокаутом во втором раунде.
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