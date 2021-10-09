Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Романов нокаутировал Джареда Вандераа на UFC Вегас 39

Александр Романов нокаутировал Джареда Вандераа на UFC Вегас 39
Комментарии

Молдавский боец смешанных единоборств Александр Романов одержал победу над Джаредом Вандераа. Бой проходил на турнире UFC Вегас 39 и завершился уже во втором раунде победой молдавского спортсмена техническим нокаутом.

Для Романова этот бой был 15-м в профессиональных смешанных единоборствах и четвёртым под эгидой UFC. На счету Романова 15 побед и ни одного поражения. Джаред Вандераа потерпел шестое поражение в 18 поединках в карьере.

UFC Вегас 39

Основной кард

Маккензи Дерн – Марина Родригес
Рэнди Браун — Джаред Гуден
Тим Эллиотт — Матеус Николау
Сабина Мазо — Мария Агапова
Крис Гутьеррес — Фелипе Коларес

Предварительный кард

Александр Романов — Джаред Вандераа — победа Романова техническим нокаутом во втором раунде
Чарльз Роса — Дэймон Джексон — победа Джексона единогласным решением судей
Лупита Годинез — Тим Эллиотт — победа Годинез приёмом в первом раунде
Стив Гарсия — Чарли Онтиверос — победа Гарсии техническим нокаутом во втором раунде.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021