Александр Романов нокаутировал Джареда Вандераа на UFC Вегас 39

Молдавский боец смешанных единоборств Александр Романов одержал победу над Джаредом Вандераа. Бой проходил на турнире UFC Вегас 39 и завершился уже во втором раунде победой молдавского спортсмена техническим нокаутом.



Для Романова этот бой был 15-м в профессиональных смешанных единоборствах и четвёртым под эгидой UFC. На счету Романова 15 побед и ни одного поражения. Джаред Вандераа потерпел шестое поражение в 18 поединках в карьере.



UFC Вегас 39



Основной кард



Маккензи Дерн – Марина Родригес

Рэнди Браун — Джаред Гуден

Тим Эллиотт — Матеус Николау

Сабина Мазо — Мария Агапова

Крис Гутьеррес — Фелипе Коларес



Предварительный кард



Александр Романов — Джаред Вандераа — победа Романова техническим нокаутом во втором раунде

Чарльз Роса — Дэймон Джексон — победа Джексона единогласным решением судей

Лупита Годинез — Тим Эллиотт — победа Годинез приёмом в первом раунде

Стив Гарсия — Чарли Онтиверос — победа Гарсии техническим нокаутом во втором раунде.