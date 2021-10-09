Фьюри накануне поединка с Уайлдером обратился к Усику

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри обратился к украинскому боксёру, новоиспечённому чемпиону мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Александру Усику.
«Привет, Александр! Очень хороший поединок, ты очень-очень хороший боксёр, я действительно получил удовольствие. Удачи и да благословит тебя господь! Сделай своё дело в матче-реванше!» — сказал Тайсон Фьюри в видеообращении, опубликованном в «инстаграме» WBC Украина.
Поединок Джошуа и Усика прошёл в ночь на 26 сентября мск. Победу в этом противостоянии праздновал Александр, завоевавший за счёт неё титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. На счету Александра 19 побед (в том числе 13 нокаутом) в 19 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и потерпел второе поражение в карьере.
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