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Фьюри накануне поединка с Уайлдером обратился к Усику

Фьюри накануне поединка с Уайлдером обратился к Усику
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Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри обратился к украинскому боксёру, новоиспечённому чемпиону мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Александру Усику.

«Привет, Александр! Очень хороший поединок, ты очень-очень хороший боксёр, я действительно получил удовольствие. Удачи и да благословит тебя господь! Сделай своё дело в матче-реванше!» — сказал Тайсон Фьюри в видеообращении, опубликованном в «инстаграме» WBC Украина.

Поединок Джошуа и Усика прошёл в ночь на 26 сентября мск. Победу в этом противостоянии праздновал Александр, завоевавший за счёт неё титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. На счету Александра 19 побед (в том числе 13 нокаутом) в 19 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и потерпел второе поражение в карьере.

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