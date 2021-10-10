Мария Агапова победила Сабину Мазо на UFC Вегас 39

Казахстанская спортсменка Мария Агапова одержала победу над Сабиной Мазо. Бой проходил на турнире UFC Вегас 39 и завершился в третьем раунде — Агаповой удалось провести удушающий приём сзади и заставить соперницу сдаться.



UFC Вегас 39



Основной кард



Маккензи Дерн – Марина Родригес

Рэнди Браун — Джаред Гуден

Тим Эллиотт — Матеус Николау

Сабина Мазо — Мария Агапова — победа Агаповой удушающим приёмом в третьем раунде

Крис Гутьеррес — Фелипе Коларес — победа Гутьерреса раздельным решением судей



Предварительный кард



Александр Романов — Джаред Вандераа — победа Романова техническим нокаутом во втором раунде

Чарльз Роса — Дэймон Джексон — победа Джексона единогласным решением судей

Лупита Годинез — Тим Эллиотт — победа Годинез приёмом в первом раунде

Стив Гарсия — Чарли Онтиверос — победа Гарсии техническим нокаутом во втором раунде.