Мария Агапова победила Сабину Мазо на UFC Вегас 39

Казахстанская спортсменка Мария Агапова одержала победу над Сабиной Мазо. Бой проходил на турнире UFC Вегас 39 и завершился в третьем раунде — Агаповой удалось провести удушающий приём сзади и заставить соперницу сдаться.
UFC Вегас 39
Основной кард
Маккензи Дерн – Марина Родригес
Рэнди Браун — Джаред Гуден
Тим Эллиотт — Матеус Николау
Сабина Мазо — Мария Агапова — победа Агаповой удушающим приёмом в третьем раунде
Крис Гутьеррес — Фелипе Коларес — победа Гутьерреса раздельным решением судей
Предварительный кард
Александр Романов — Джаред Вандераа — победа Романова техническим нокаутом во втором раунде
Чарльз Роса — Дэймон Джексон — победа Джексона единогласным решением судей
Лупита Годинез — Тим Эллиотт — победа Годинез приёмом в первом раунде
Стив Гарсия — Чарли Онтиверос — победа Гарсии техническим нокаутом во втором раунде.
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