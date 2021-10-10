Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мария Агапова победила Сабину Мазо на UFC Вегас 39

Мария Агапова победила Сабину Мазо на UFC Вегас 39
Комментарии

Казахстанская спортсменка Мария Агапова одержала победу над Сабиной Мазо. Бой проходил на турнире UFC Вегас 39 и завершился в третьем раунде — Агаповой удалось провести удушающий приём сзади и заставить соперницу сдаться.

UFC Вегас 39

Основной кард

Маккензи Дерн – Марина Родригес
Рэнди Браун — Джаред Гуден
Тим Эллиотт — Матеус Николау
Сабина Мазо — Мария Агапова — победа Агаповой удушающим приёмом в третьем раунде
Крис Гутьеррес — Фелипе Коларес — победа Гутьерреса раздельным решением судей

Предварительный кард

Александр Романов — Джаред Вандераа — победа Романова техническим нокаутом во втором раунде
Чарльз Роса — Дэймон Джексон — победа Джексона единогласным решением судей
Лупита Годинез — Тим Эллиотт — победа Годинез приёмом в первом раунде
Стив Гарсия — Чарли Онтиверос — победа Гарсии техническим нокаутом во втором раунде.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021