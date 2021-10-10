Браун единогласным решением победил Гудена в соглавном бою UFC Fight Night 194

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся соглавный бой турнира UFC Fight Night 194, в котором сошлись представители полусредней весовой категории – 31-летний ямайский боец Рэнди Браун и 27-летний американец Джаред Гуден.

Поединок завершился победой Брауна единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).

Таким образом, Браун одержал восьмую победу за карьеру в UFC при четырёх поражениях (рекорд в ММА – 15:4), а его оппонент – Гуден, потерпел четвёртое поражение на престижном промоушене, одержав одну победу (рекорд в ММА – 14:8).

Напомним, в главном бою турнира сойдутся представительницы женского минимального веса – 34-летняя бразильянка Марина Родригес и 28-летняя американка Маккензи Дерн.