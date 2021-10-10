Родригес победила Дерн единогласным решением судей в главном бою UFC Fight Night 194

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» состоялся главный бой турнира UFC Fight Night 194, в котором сошлись представительницы женского минимального веса – 34-летняя бразильянка Марина Родригес и 28-летняя американка Маккензи Дерн.

Поединок завершился победой Родригес единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46).

Таким образом, Родригес (15-1 в ММА) одержала пятую победу на UFC, имея на своём счету две ничьи и одно поражение. Для её оппонентки это поражение стало вторым на престижном промоушене при шести победах (11-2 в ММА).

Отметим, что в рейтинге женского минимального веса Маккензи Дерн занимает четвёртое место, а Марина Родригес – шестое.

Напомним, в соглавном бою турнира сошлись 31-летний ямайский боец Рэнди Браун и 27-летний американец Джаред Гуден. Поединок завершился победой Брауна единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27).