Уайлдер пожаловался на перчатки Фьюри за несколько часов до их третьего боя

35-летний американский экс-чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер обратил внимание на проблему с перчатками непобеждённого британца Тайсона Фьюри за несколько часов до их третьего реванш-боя.

«Перчатки Фьюри мне кажутся забавными, видя то, как они сгибались и складывались. Но представители комиссии ответили, что занимаются боксом 25-30 лет, и уже считают себя экспертами. По моему мнению, если вы не надели перчатку и не ударили кого-то по лицу, чтобы понять, какой ущерб это может нанести, или как механически может работать перчатка, это 25-30 лет смытых в унитаз. Можно целый день разрезать перчатку, заглядывать внутрь и при этом всё равно не понимать, что происходит.

Перчатки Фьюри, которые он выбрал, те же самые, что и в прошлый раз, практически не имеют прокладки. Остальная набивка – конский волос. Мы думали, что это является незаконным, но комиссия сказала, что всё в порядке. При этом, набивка моей перчатки имеет толщину не менее 2-3 дюймов, а его перчатки выглядят так будто уже использовались или их выбрасывали в мусорку, а затем достали оттуда со словами: «Мы будем использовать их снова».

В этих перчатках недостаточно набивки. Они пытались убедить меня, что конский волос в перчатках компенсирует всё, потому что он на самом деле тверже пены. Я говорил им, что они ошибаются, потому что конский волос имеет особенность в том, что со временем может разрываться и тогда при ударе он чувствует лишь небольшую прокладку между ним», — цитирует Уайлдера Daily Mail.

Напомним, «Чемпионат» ведёт LIVE-трансляцию поединка Фьюри – Уайлдер.