Боец UFC Пенья арестован по обвинению в домашнем насилии. В июне его обвиняли в грабеже

28-летний американский боец UFC Луис Пенья, выступающий в лёгком весе, оказался вновь в центре громкого скандала. Об этом информирует MMA Junkie.

Как отмечает источник, в субботу, 9 октября, Пенья был арестован по обвинению в домашнем насилии и нанесении побоев. В пятницу Луис опубликовал в своих «Инстаграм»-сториз фотографию с подругой Джейми Драйвер, имеющей на своём счету шесть боёв на профессиональном уровне. Подпись под фото гласит: «Вы действительно думали, что всё кончено?»

Неясно, была ли Драйвер именно той женщиной, которая причастна к этому инциденту с домашним насилием, поскольку имя пострадавшей из полицейских отчётов не разглашается.

Ранее в июне Пенья уже подвергался аресту, но уже по обвинению в грабеже, нанесении побоев и преступных действиях. Тогда его отпустили под залог в $ 1 тыс.

Свой последний поединок на UFC Луис Пенья провёл в апреле этого года, тогда раздельным решением судей он победил Алекса Муньоза. Всего на его счету восемь боёв на престижном промоушене, в которых он одержал пять побед. Рекорд в ММА – 10-3.