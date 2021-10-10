Боец UFC Пенья арестован по обвинению в домашнем насилии. В июне его обвиняли в грабеже

28-летний американский боец UFC Луис Пенья, выступающий в лёгком весе, оказался вновь в центре громкого скандала. Об этом информирует MMA Junkie.
Как отмечает источник, в субботу, 9 октября, Пенья был арестован по обвинению в домашнем насилии и нанесении побоев. В пятницу Луис опубликовал в своих «Инстаграм»-сториз фотографию с подругой Джейми Драйвер, имеющей на своём счету шесть боёв на профессиональном уровне. Подпись под фото гласит: «Вы действительно думали, что всё кончено?»
Неясно, была ли Драйвер именно той женщиной, которая причастна к этому инциденту с домашним насилием, поскольку имя пострадавшей из полицейских отчётов не разглашается.
Ранее в июне Пенья уже подвергался аресту, но уже по обвинению в грабеже, нанесении побоев и преступных действиях. Тогда его отпустили под залог в $ 1 тыс.
Свой последний поединок на UFC Луис Пенья провёл в апреле этого года, тогда раздельным решением судей он победил Алекса Муньоза. Всего на его счету восемь боёв на престижном промоушене, в которых он одержал пять побед. Рекорд в ММА – 10-3.
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