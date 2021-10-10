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Андерсон победил Терёшкина техническим нокаутом во втором раунде

Андерсон победил Терёшкина техническим нокаутом во втором раунде
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33-летний российский профессиональный боксёр Владимир Терёшкин уступил 21-летнему представителю США Джареду Андерсону техническим нокаутом во втором раунде на боксёрском вечере в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене T-Mobile.

Выходец из Мордовии провёл на профессиональных рингах 23 поединка. В 22 он победил, ещё одна встреча завершилась вничью. Теперь на его счету одно поражение. В прошлом Терёшкин не раз работал в тренировочном лагере Владимира Кличко. Младший из братьев называл его одним из самых талантливых россиян среди тяжеловесов.

Для Джареда Андерсона этот бой был 10-м в карьере, все поединки он завершил досрочными победами.

Напомним, что главным событием вечера станет третий бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию боя-реванша.

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