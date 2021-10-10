Андерсон победил Терёшкина техническим нокаутом во втором раунде

33-летний российский профессиональный боксёр Владимир Терёшкин уступил 21-летнему представителю США Джареду Андерсону техническим нокаутом во втором раунде на боксёрском вечере в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене T-Mobile.
Выходец из Мордовии провёл на профессиональных рингах 23 поединка. В 22 он победил, ещё одна встреча завершилась вничью. Теперь на его счету одно поражение. В прошлом Терёшкин не раз работал в тренировочном лагере Владимира Кличко. Младший из братьев называл его одним из самых талантливых россиян среди тяжеловесов.
Для Джареда Андерсона этот бой был 10-м в карьере, все поединки он завершил досрочными победами.
Напомним, что главным событием вечера станет третий бой между Деонтеем Уайлдером и Тайсоном Фьюри. «Чемпионат» проведёт прямую онлайн-трансляцию боя-реванша.
- 10 октября 2021
-
04:41
-
03:49
-
02:30
-
02:04
-
01:17
-
00:20
- 9 октября 2021
-
23:41
-
23:01
-
23:00
-
22:52
-
21:56
-
21:00
-
20:51
-
18:23
-
17:36
-
17:00
-
16:38
-
15:15
-
15:11
-
15:02
-
14:28
-
13:38
-
12:15
-
11:24
-
10:16
-
09:39
-
00:53
- 8 октября 2021
-
23:48
-
22:19
-
21:37
-
20:46
-
19:54
-
18:51
-
18:00
-
17:58