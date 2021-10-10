Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри прибыли на арену перед третьим реванш-боем

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри прибыли на арену перед третьим реванш-боем
Комментарии

35-летний американский экс-чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер и 33-летний непобеждённый представитель Великобритании Тайсон Фьюри прибыли на арену T-Mobile в Лас-Вегасе (США).

Права на видео принадлежат Top Rank. Посмотреть ролик можно на странице Top Rank в «инстаграме».

Бойцы проведут бой уже в третий раз. В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

Напомним, в преддверии поединка состоялась церемония взвешивания боксёров, по итогам которой вес Фьюри составил 125,65 килограмма, а Уайлдера – 107,95 кг.

Уайлдер — Фьюри 3: американец не доволен перчатками Тайсона. Уже боится? LIVE! Уайлдер — Фьюри 3: американец не доволен перчатками Тайсона. Уже боится? LIVE!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021