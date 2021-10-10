Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри прибыли на арену перед третьим реванш-боем
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35-летний американский экс-чемпион мира по версии WBC в тяжёлом весе Деонтей Уайлдер и 33-летний непобеждённый представитель Великобритании Тайсон Фьюри прибыли на арену T-Mobile в Лас-Вегасе (США).
Права на видео принадлежат Top Rank. Посмотреть ролик можно на странице Top Rank в «инстаграме».
Бойцы проведут бой уже в третий раз. В первом поединке Фьюри — Уайлдер, который состоялся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. Во втором бою, прошедшем в феврале 2020 года, британский боксёр нокаутировал американца и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
Напомним, в преддверии поединка состоялась церемония взвешивания боксёров, по итогам которой вес Фьюри составил 125,65 килограмма, а Уайлдера – 107,95 кг.
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